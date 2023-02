Scontro fra auto e scooter nella tarda serata di ieri a Pirri.

L’incidente è avvenuto in via Toti fra il mezzo a due ruote condotto da un 20enne di Cagliari e la macchina con al volante un 58enne. Ad avere la peggio è stato il giovane: soccorso dal personale del 118 è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Presenti, per i rilievi di legge, gli uomini della sezione infortunistica della Polizia locale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata