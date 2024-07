Incidente stamattina a Cagliari in viale Ciusa, con un tamponamento che ha coinvolto due Fiat Panda.

È successo intorno alle 8 del mattino, sulle strisce pedonali fronte Arpas. Uno dei due veicoli, dopo lo scontro, si è ribaltato su un lato. Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto, non ci sono feriti.

Sul posto i soccorsi e la Municipale. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito dei rallentamenti ma il tratto di strada non è stato chiuso, con le auto che hanno continuato a transitare da e verso via Bacaredda.

