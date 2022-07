Incendio nella notte a Cagliari a ridosso della Motorizzazione Civile, nei pressi della statale 554.

Le fiamme hanno coinvolto tre autovetture in sosta e la vegetazione circostante.

Immediato, grazie alle segnalazioni pervenute al numero di emergenza 115, l’intervento dei vigili del fuoco, che con un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e un'autobotte sono riusciti a domare il rogo.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. Già avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

