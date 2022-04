Negli ultimi 4 mesi, secondo i risultati delle indagini portate avanti dalla Squadra Volante di Cagliari, si è reso responsabile di almeno 17 reati tra furto e danneggiamento ai danni di distributori automatici. Stamattina il 39enne, che era già ai domiciliari, è stato condotto in carcere a Uta in esecuzione della misura cautelare.

I colpi sono stati commessi nelle aree ristoro dell'Università e di diverse sedi di enti pubblici, ma all’uomo vengono addebitate anche varie violazioni di obblighi imposti dall'autorità (divieto/obbligo di dimora).

Nella giornata di ieri, invece, i poliziotti hanno arrestato l’autore di un tentato furto andato in scena nella notte tra sabato e domenica in un istituto scolastico. Un addetto al servizio di vigilanza ha chiamato il 113 per segnalare che qualcuno si era probabilmente introdotto nella scuola facendo scattare il sistema di allarme. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una finestra forzata e hanno sorpreso un 51enne che tentava di allontanarsi.

Diversi locali erano stati rovistati e sono stati ritrovati un martello e un cacciavite a taglio.

L'uomo è stato condotto in Questura e arrestato. È intervenuta anche la Squadra Sopralluoghi della Polizia Scientifica per i rilevi del caso.

(Unioneonline/s.s.)

