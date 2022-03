Un 23enne di Cagliari, disoccupato e incensurato, è finito agli arresti domiciliari per spaccio di droga.

I carabinieri della Compagnia del capoluogo nel corso di una perquisizione in casa del giovane hanno trovato oltre 2 etti di droga, per la precisione 180 grammi di hashish e 30 di marijuana, oltre a 230 euro in banconote ritenuti provento dello spaccio e materiale per il confezionamento.

Il ragazzo è stato prima condotto in caserma e poi accompagnato a casa, dove ora è ai domiciliari.

Nell’ambito degli stessi controlli è stato anche deferito in stato di libertà un ventenne di Assemini, che in casa aveva 29 grammi di marijuana.

