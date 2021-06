Momenti di paura per tre diportisti di nazionalità belga, rimasti in balìa del mare nella notte, con il motore e il timone in avaria ad oltre 50 miglia dalle coste della Sardegna.

I tre, che erano a bordo di un’imbarcazione di 12 metri, hanno dato l’sos alle autorità marittime e la Guardia Costiera di Cagliari ha subito inviato in soccorso una motovedetta.

Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dal capitano Mario Valente. La barca belga è stata intercettata dall’unità CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso.

Il personale della Capitaneria ha dapprima rassicurato via radio i tre diportisti, poi ha fatto scattare il trasbordo.

I tre sono stati poi condotti sani e salvi in porto a Cagliari.

Quanto alla barca in avaria, spiega una nota della Capitaneria, “data la momentanea indisponibilità di rimorchiatori, è stata opportunamente segnalata con i previsti avvisi ai naviganti in attesa di essere successivamente recuperata”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata