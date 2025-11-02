Domenica da incubo per i passeggeri che oggi da Cagliari devono spostarsi a Pisa.

Il volo Ryanair FR 06100 sta subendo un ritardo di oltre sei ore. La partenza era prevista per le 16.30 ma è stata spostata alle 22.40. Pesanti i disagi per i viaggiatori.

Ieri a causa della fitta nebbia è toccato ai passeggeri del volo Ryanair FR 01511, partito da Cagliari e diretto a Perugia.

Decollato regolarmente alle 9.55 l'aereo ha tentato più volte l'atterraggio nello scalo umbro ma a causa della fitta nebbia è stato poi dirottato ad Ancona dove è arrivato alle 11.40. Stando al racconto di uno dei passeggeri sardi, dopo aver volato «per circa mezz’ora su Perugia ci hanno detto che, a causa della nebbia, saremmo atterrati ad Ancona».

