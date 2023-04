Il mondo della vela sarda chiede alla Regione di fare il possibile per non fare scappare le regate delle World series di Coppa America.

L'appello arriva dall'associazione Avas Armatori Vela d'Altura Sardegna con una lettera all'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, pubblicata anche sui social: «La invitiamo a riconsiderare questa importante opportunità di crescita economica e la sollecitiamo a riavviare i contatti con l'organizzazione al fine di trovare una soluzione affinché l'evento si possa svolgere. Offriamo la nostra disponibilità a incontrarla il prima possibile se ritiene utile un confronto o una qualunque forma di supporto».

La rinuncia della Regione era arrivata dopo l'ufficializzazione della regata spagnola di Vilanova come prima tappa. Per Chessa l'accordo prevedeva che l'esordio dovesse essere in Sardegna.

«La rinuncia alle AC World Series - spiega il presidente Carlo Cottiglia -, l'evento velico più importante dell'anno che avrebbe garantito un ritorno turistico fondamentale per l'economia isolana, è la più grande occasione perduta per far riconoscere, definitivamente e a livello internazionale, Cagliari quale miglior location del Mediterraneo per lo sport della vela in ogni sua forma».

Di qui l’appello a Chessa: «Ripensaci, siamo sicuri di interpretare il pensiero di organizzazioni, associazioni, scuole di vela, aziende e appassionati del mondo della vela sportiva, amatoriale e crocieristica, che insieme raccolgono decine di migliaia di persone».

Un invito all’assessore ad andare avanti «qualunque sia la motivazione, persuasi che ogni ostacolo possa essere superato e un compromesso raggiunto se si antepongono gli interessi di tutta la Sardegna».

