Un piano di investimenti di 10 miliardi per le opere pubbliche, nuove o da completare. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini oggi a Cagliari per un incontro con la classe imprenditoriale. Salvini ha anticipato i contenuti durante una visita alla sede del gruppo editoriale L’Unione Sarda, dove ha incontrato l’editore, l’imprenditore Sergio Zuncheddu.

«In questo piano c’è anche finalmente la linea ferroviaria per Nuoro, l’unico capoluogo d’Italia escluso dal servizio». Il ministro ha anche parlato di interventi sulla rete viaria e sul sistema delle dighe, con particolare riferimento al cantiere di Cumbidanovu nel territorio di Orgosolo. Temi al centro anche nell’incontro sul tema “L'Italia del sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna", all'hotel Regina Margherita di Cagliari.

Il ministro è intervenuto anche in diretta al programma “Caffè Corretto” su Radiolina, soffermandosi in studio con il giornalista Giuseppe Deiana su Gigi Riva. «L’Italia perde un grande campione e un grande uomo che, con orgoglio, ha rinunciato alle tentazioni delle grandi squadre per rimanere nella sua Sardegna».

Salvini in qualità di segretario nazionale della Lega, incontrerà il sindaco della città Paolo Truzzu, candidato del centrodestra per le elezioni regionali del 25 febbraio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata