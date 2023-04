Il Comune cerca un nuovo padrone per il meticcio Fred.

Meticcio di taglia grande, alto e slanciato, di tre anni, maschio sterilizzato, è il nuovo protagonista della campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale presso Via Po 59, promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari.

Fred è entrato in canile a maggio 2020 insieme ai fratelli Ron e George. Al loro arrivo i 3 cuccioli erano molto spaventati e diffidenti, denutriti e ricoperti di parassiti, ci son volute diverse settimane di lavoro per conquistare la loro fiducia. Fred è risultato positivo alla Leishmaniosi (test di Luglio 2022) ed è attualmente in trattamento farmacologico.

Per lui si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti preferibilmente in casa con giardino, eventualmente in compagnia di altri cani. Fred si cede sterilizzato, vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 11.30.

