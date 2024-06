L’amore per il Cagliari l’ha siglato nei giorni scorsi, con un contratto fino al 2026 e un futuro in un’isola che ormai sente come casa.

Stasera, per il capitano rossoblù Leonardo Pavoletti, il coronamento dell’unione che da anni lo lega a Elisa Aliotta: la coppia è convolata a nozze nella chiesetta di Santa Margherita di Pula.

Per la coppia livornese, ma ormai sarda d’adozione, il ricevimento in una nota struttura alberghiera sul mare nel faro di Capoo Spartivento. Presenti alla cerimonia diversi calciatori e dirigenti rossoblù.

Il gol più bello per “Pavoloso” che, proprio lo scorso Natale aveva chiesto la mano alla sua Elisa, con due validi aiutanti: i figli Giorgio e Brando.

