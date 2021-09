Sette sardi su dieci hanno completato il ciclo vaccinale. Il dato emerge dall’ultimo report del governo: l’Isola ha raggiunto quota 1.118.484 persone vaccinate, il 70% dell’intera popolazione.

Dato che, se si considera la sola popolazione vaccinabile, sale all’87,5% di copertura.

Sono 2.571.992 le dosi consegnate alla Sardegna, 2.301.299 quelle inoculate, pari all’89,5%.

A trainare la campagna di immunizzazione sono gli adolescenti tra i 12 e i 19 anni. Sarà la voglia di tornare a una vita normale, sarà semplicemente la fiducia nella scienza, fatto sta che in questa fascia d’età la Sardegna è prima in Italia, solo il 24,2% è ancora senza una dose. Segue la Lombardia col 24,8 per cento.

Per fare un esempio con i numeri, lunedì scorso nella classe 12-19 anni i vaccinati sono stati 2.092, quasi il doppio dei loro genitori (1.152 gli over 50), i trentenni 1.608 e i quarantenni 1.373.

