Il cristianesimo e il cattolicesimo si sono affermati tra il 1700 e il 1800. E quando sono stati costruiti i nuraghi? Più o meno nel 600 dopo Cristo.

Evidenti castronerie, fuori bersaglio di un bel po’ di secoli, sostenute in sede d’esame da due studentesse del quarto anno di una facoltà umanistica dell’Università di Cagliari.

“Che sofferenza”: così inizia il racconto del docente che se le è trovate davanti e ha dovuto sentire le risposte campate per aria.

Niente nomi, per volere del professore e, soprattutto, per tutelare dalla gogna le studentesse.

Ma quanto successo in un’aula dell’Ateneo è emblematico. Quelle ragazze alle quali sembrano mancare le benché minime basi potrebbero diventare a loro volta insegnanti.

"Ma come hanno fatto ad arrivare all'università? E come hanno fatto a entrarci, all'università?”, si chiede sconsolato il docente. Che spiega anche come si è svolta la prova: "Non ho fatto domande a bruciapelo stile quiz televisivo: si trattava di ragionamenti, di inquadramento di problematiche in un contesto generale. Mi sono soffermato a lungo per capire se le risposte fossero condizionate da emozione da esame, come talvolta capita. No, erano proprio convinte”.

L’esito: si presenteranno al prossimo appello.

