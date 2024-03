La cagliaritana Eleonora Galia, 53 anni, fondatrice dell’associazione “Il sogno di Giulia Zedda”, è stata premiata oggi al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito conferite il 24 febbraio scorso «a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo».

La cerimonia, aperta dall'intervento del Capo dello Stato, è stata condotta da Marco Carrara.

Maria Eleonora Teresa Galia è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per la tenacia e la costanza con la quale, nel ricordo della figlia, aiuta i bambini malati rallegrandoli con giocattoli e finanziando investimenti nelle strutture ospedaliere che li ospitano».

«Con tenacia – si legge nelle motivazioni – continua ad esaudire il desiderio della figlia Giulia che prima di morire ha chiesto di donare giocattoli e di aiutare i bambini meno fortunati di lei». La piccola Giulia è morta nel 2018, dopo 4 anni di agonia, a causa di un tumore al cervello. Aveva appena dieci anni e chiese alla mamma di donare tutti i suoi giocattoli ai bimbi meno fortunati. Oggi Eleonora la tiene in vita così.

