Anche a Cagliari sono scesi in piazza i contestatori del Green Pass e del nuovo dpcm annunciato dal Governo Draghi per consentire l’accesso a locali al chiuso, palestre, piscine, eventi e manifestazioni solo ai vaccinati contro il Covid.

Gli anti-Green Pass del capoluogo si sono radunati – circa duemila persone – in piazza Garibaldi, con cartelli e striscioni di protesta, tra i quali – il più evidente – uno dove il “lasciapassare verde” è stato paragonato all’Ahnenpass, ovvero il passaporto ariano varato nel 1933 dal regime nazista.

"Non possono discriminare - questo il messaggio sostenuto da tutti i presenti - chi non si vuole fare il vaccino".

Un corteo ha poi attraversato via Garibaldi, raggiungendo il Bastione e piazza Costituzione, al grido “No Green pass-No Green pass" e "Is pipius non si tocant" ("i bambini non si toccano"). Poi gli interventi dal palco, tutti molto critici nei confronti del governo.

Altre manifestazioni di protesta sono annunciate nei prossimi giorni saranno non solo a Cagliari, ma anche a Oristano e Sassari, dove saranno anche presenti banchetti per firmare una petizione per bloccare il Green pass.

(Unioneonline/l.f.)

