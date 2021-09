I controlli del Green pass all’ingresso dell’Università di Cagliari saranno “ferrei”.

Anche le lezioni universitarie ricominciano in presenza, e il rettore dell’Ateneo Francesco Mola, a margine della conferenza stampa di presentazione di "Sharper- La Notte europea dei ricercatori", parla delle modalità di questa ripartenza, annunciando che sarà fatta anche molta attenzione al distanziamento.

"Noi siamo tenuti a far rispettare le regole, per definizione siamo aperti alle opinioni diverse e mai faremo operazioni di censura”, premette, ma i controlli saranno rigidi. "Non vogliamo lasciare nessuno indietro – sottolinea il rettore – per questo tutte le lezioni saranno trasmesse anche a distanza sia per chi non può frequentare che per chi non ha il Green pass”.

"Grazie all’introduzione del Green pass – osserva ancora Francesco Mola – stiamo riuscendo a portare avanti molte più iniziative".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata