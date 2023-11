Era in giro in motorino – un vecchio Califfone, uscito di produzione nel 1990 - in via Riva di Villasanta, a Cagliari.

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo e, dopo gli accertamenti, il conducente – un 31enne originario di Sorso – è finito nei guai.

Il mezzo, infatti, è risultato privo di targa e senza numero di telaio. Inoltre, l’uomo non ne possedeva i documenti e non ha saputo giustificarne la provenienza.

Per questo è stato denunciato per ricettazione.

Il vecchio motorino, quasi sicuramente rubato, è stato così sequestrato e ora i militari stanno cercando di risalire al proprietario. Impresa ardua, vista la scarsità di “indizi” a disposizione.

