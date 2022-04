Dopo quanto accaduto nella notte tra giovedì e ieri, la Polizia amministrativa ha chiuso la discoteca Soho di via Newton a Cagliari per trenta giorni. Il provvedimento è scattato al termine degli accertamenti sull'accoltellamento di un 22enne di Cardedu all'interno del locale.

I responsabili della discoteca hanno comunicato la chiusura sui canali sociali, evidenziando "di dissociarsi dai fatti avvenuti e da ogni forma di violenza" aggiungendo che "quelli che frequentano i nostri party conoscono la nostra serietà".

Intanto proseguono le indagini della Squadra Mobile sull'accoltellamento. Il giovane ferito (ne avrà per trenta giorni) ha raccontato di essersi trovato in mezzo a una rissa tra altre persone e che sia stato colpito con un fendente a un fianco. Non avrebbe dunque fatto in tempo ad allontanarsi quando è scoppiato lo scontro tra altri. Nella discoteca sono arrivati i soccorritori del 118, poi la corsa al Brotzu con assegnato un codice rosso. L'intervento chirurgico è andato bene e il ragazzo è fuori pericolo. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e il personale della discoteca. Ora il locale resterà chiuso per trenta giorni salvo eventuali ricorsi da parte dei gestori.

© Riproduzione riservata