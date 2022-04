Colpito con una coltellata nella discoteca di via Neewton a Cagliari, uno studente 22enne è stato soccorso e accompagnato in ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Su quanto accaduto stanotte sono al lavoro gli agenti della Squadra Volante, i primi ad arrivare sul posto dopo la segnalazione del fatto di sangue, e gli investigatori della Squadra Mobile ora alla ricerca del colpevole. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane si sia trovato in mezzo a una rissa tra altre persone e che sia stato colpito con un fendente a un fianco. Non avrebbe dunque fatto in tempo ad allontanarsi quando è scoppiato lo scontro tra altri giovani.

Nella discoteca Soho sono arrivati i soccorritori del 118, poi la corsa al Brotzu con assegnato un codice rosso. L'intervento chirurgico è andato bene. Ora gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e il personale della discoteca. Verranno anche recuperate le immagini dell'impianto di videosorveglianza.

