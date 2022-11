Piccole giostre, luna park e circhi. Il Comune di Cagliari offre i suoi spazi per l’allestimento degli spettacoli viaggianti, che potranno intrattenere la cittadinanza tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

Sei le aree individuate per "attrazioni singole o due attrazioni”, se lo spazio lo consente. Sono piazza Giovanni XXIII (compatibilmente con lo svolgimento dei mercatini tematici già previsti); piazza Galilei; piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante); piazza dei Giudicati; piazzale del Lazzaretto (limitatamente all’area di proprietà comunale - parte non ricadente nel demanio marittimo) e Su Siccu (limitatamente all’area comunale e compatibilmente con lo svolgimento di altre iniziative).

I titolari di giostre più grandi potranno ambire a installare le loro attrazioni nell’arena grandi eventi di Sant’Elia e a Mulinu Becciu, tra via Asquer e via Aresu.

Mentre lo spazio individuato per circhi e teatri viaggianti è lo sterrato di via San Paolo, accanto all’ecocentro. In quest’ultimo caso, non esiste alcun divieto per gli spattacoli con animali: basta che “il gestore o suoi collaboratori o dipendenti non abbiano riportato condanne per maltrattamento, né per violazioni alla normativa sul commercio e la detenzione di animali”.

Tutte le domande devono essere presentate entro le 14 del 22 novembre.

(Unioneonline/E.Fr.)

