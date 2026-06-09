Dopo il successo della giornata di sensibilizzazione sull’endometriosi, che ha visto protagonista Maria Giovanna Cherchi madrina dell’evento dedicato al progetto portato avanti da Stefano Angioni, Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari, e dal Rotary Club Cagliari Nord e ospitato presso la suggestiva sede dell’Ammiragliato, la Marina Militare celebrerà domani, mercoledì 10 giugno, la tradizionale Giornata della Marina in tutte le basi navali del territorio nazionale e a bordo delle unità impegnate nelle missioni operative, in Italia e all’estero.

Si tratta di una ricorrenza particolarmente sentita dal personale della Forza Armata, che rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento dei valori, della professionalità e dello spirito di servizio che ogni giorno contraddistinguono donne e uomini della Marina.

A Cagliari, la cerimonia commemorativa si svolgerà presso la Base Navale alla presenza dell’ammiraglio di divisione Enrico Pacioni, a capo del Comando Marittimo Autonomo Ovest.

Nel corso dell’evento saranno conferite onorificenze al personale distintosi per atti di coraggio, valore e straordinaria dedizione al servizio.

La celebrazione sarà inoltre arricchita dal solenne giuramento individuale di alcuni militari del Comando, un momento di particolare rilevanza istituzionale e simbolica che sancisce l’impegno di fedeltà alla Repubblica Italiana e ai principi fondanti della Marina Militare.

Le celebrazioni proseguiranno in serata con il concerto del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, in programma alle ore 19.15 nel piazzale antistante l’Ammiragliato.

La data del 10 giugno è stata scelta per il profondo valore storico che racchiude.

In questa giornata, infatti, la Marina Militare ricorda l’“Impresa di Premuda”, una delle azioni più significative della gloriosa storia navale italiana.

A distanza di 108 anni, quell’intrapresa continua a rappresentare un esempio di coraggio, determinazione e spirito di sacrificio per tutte le donne e gli uomini della Marina.

L’evento sarà aperto al pubblico, con accesso dal cancello situato lungo la passeggiata a mare di Su Siccu, di fronte all’Ammiragliato: un’altra occasione per poter fruire di una location mozzafiato che i cagliaritani e tutta la popolazione hanno mostrato di apprezzare per la bellezza del sito e per la suggestiva posizione davanti alle acque cristalline che caratterizzano Cagliari città di mare tra le più amate dai turisti italiani e stranieri.

L.P.

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