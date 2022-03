Un 38enne residente a Villacidro è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cagliari Villanova per furto aggravato su un’auto e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, infine è stato segnalato per violazione del foglio di via obbligatorio.

Nella tarda serata di ieri, in via Piave, ha infranto il vetro destro di una Smart portando via dall’abitacolo un paio di scarpe di una nota griffe. In via Sant’Avendrace ha invece frantumato il deflettore di una Mercedes Glk200 ma, disturbato da qualcosa, si è allontanato.

I militari lo hanno rintracciato poco dopo e nel corso della perquisizione è risultato in possesso delle scarpe rubate, di un attrezzo multiuso e di una torcia led.

Il 38enne era destinatario dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare rientro nel comune di Cagliari fino al dicembre 2024.

Nel corso del rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato e a suo carico è stato disposto l'obbligo di dimora in un comune dell'Oristanese.

