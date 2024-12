Grave incidente alle porte di Cagliari, sulla 195 var, nella tarda mattinata di oggi. Coinvolta una donna, di 46 anni, in gravissime condizioni dopo essere uscita fuori strada al chilometro 3. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è finita sul terreno accanto alla carreggiata, percorrendo diversi metri prima di fermarsi. L’urto è stato violento, tanto che la vettura (pesantemente danneggiata) ha anche buttato giù un tabellone pubblicitario presente appena prima della segnalazione del chilometro 3.

I segni lasciati dall'uscita di strada dell'auto

La donna è stata soccorsa con l’intervento di un’ambulanza del 118: immediato il trasporto in ospedale in codice rosso. Dalle prime informazioni, non risulterebbe esserci stata una collisione con altri veicoli.

L’incidente è avvenuto sulla strada direzione Cagliari, appena dopo aver superato Sa Illetta, nel penultimo tratto rettilineo prima della curva di Giorgino.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

(Unioneonline/r.sp.)

