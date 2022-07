Fuochi d’artificio nella notte nel quartiere cagliaritano di San Benedetto. Alle 4 il primo “botto”, poi il resto che ha svegliato di soprassalto i residenti nella zona.

Lo spettacolo pirotecnico improvvisato è andato in scena in via Cocco Ortu: a terra è rimasta una scatola con una trentina di razzi tra via Lai e via Foscolo.

Due le ipotesi: una bravata notturna o un segnale convenzionale conosciuto nel mondo della criminalità.

(Unioneonline/s.s.)

