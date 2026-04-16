Rafforzare le competenze e migliorare la professionalità del personale degli enti locali: di questo si è parlato oggi a Cagliari nel primo dei due seminari sul tema organizzati da Asel Sardegna, l’associazione degli Enti Locali. É stata una importante occasione di aggiornamento su temi centrali per la pubblica amministrazione, in particolare sui contratti nazionali di lavoro e sulle più recenti novità nella gestione del personale comunale.

Tema centrale sono stati in particolare “I contratti nazionali di lavoro e le ultime novità sulla gestione del personale”. Relatore è stato Arturo Bianco, componente del Comitato direttivo dell'Aran Sardegna su designazione di Asel. Esperto in materia giuridica e amministrativa, Bianco ha approfondito i contenuti del contratto per il personale e per la dirigenza sottoscritto lo scorso 23 febbraio. Particolare attenzione è stata riservata alle novità legislative, comprese quelle attualmente in fase di approvazione, e alle implicazioni operative per gli enti locali, con un focus sulle scelte legate alla contrattazione integrativa decentrata.

La sala è stata affollata da sindaci, amministratori seminari sono rivolti non solo al personale dei Comuni, ma anche da sindaci, amministratori vari, segretari comunali e responsabili dei diversi servizi, con l’obiettivo di offrire loro strumenti concreti per affrontare le nuove sfide nella gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.

Una partecipazione straordinaria che conferma quanto il supporto tecnico di Asel Sardegna sia un punto di riferimento per gli Enti Locali dell'Isola. Dopo i saluti di Rodolfo Cancedda, presidente regionale di Asel Sardegna, è stato dato l'annuncio della designazione di Bianco nell'Agenzia Regionale Aran. «Ringrazio l'Asel per questa nomina, che considero», ha detto Bianco, «un profondo attestato di stima nei miei confronti. È un impegno che porterò avanti con dedizione per onorare la fiducia del presidente e del direttivo di Asel».

Per il presidente Rodolfo Cancedda «la sua competenza è una garanzia per tutti i nostri associati. Investire su figure di questo spessore significa dare più forza e voce ai Comuni sardi nei tavoli che contano».

Per domani è previsto il secondo seminario a Tramatza presso l'Hotel Anfora (ore 8.30) per proseguire il percorso di aggiornamento avviato stamattina.

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