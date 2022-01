L’atteggiamento sospetto mostrato da un uomo alla vista degli agenti della Squadra Volante in viale Cimitero a Cagliari ha fatto scattare l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di effettuare un controllo.

Il 30enne originario di Carbonia era molto nervoso: in una tasca dei pantaloni gli sono stati trovati 16 piccoli involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina e uno di eroina.

È emerso inoltre che nei suoi confronti era in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari in una comunità terapeutica del Cagliaritano. Portato in Questura, è stata confermata la violazione delle prescrizioni ed è scattato l’arresto. Oggi è in programma l’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata