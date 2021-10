Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo hanno “incastrato” e i carabinieri di Cagliari, stazione di San Bartolomeo, lo hanno denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito.

Nei guai è finito un 38enne di Villacidro, con numerose denunce a carico.

Il sistema di videosorveglianza di un supermercato di via Ischia lo hanno ripreso mentre effettuava acquisti usando una carta sottratta a una 26enne sulla spiaggia del Poetto il 22 agosto e contenuta in uno zaino. Anche l’abbigliamento che indossava corrispondeva a quello accertato in analoghe circostanze dai militari che attribuiscono all’uomo diversi furti.

(Unioneonline/s.s.)

