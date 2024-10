Rallentamenti, ma strada aperta, stamattina a Cagliari sulla SS 195 Racc in direzione per il capoluogo, quasi all’altezza del bivio per il ponte di Giorgino. Attorno alle 8.30, un tir carico di terra e diretto al Porto Canale ha bucato e danneggiato una gomma: mentre cercava di fermarsi ha sbandato ed è andato a toccare il guardrail, che ha danneggiato nell’impatto. Bloccata parzialmente la circolazione.

Non ci sono stati danni per il conducente, ma il tir non può più muoversi (nell’urto col guardrail danneggiate anche le ruote posteriori, oltre a quella anteriore scoppiata e distrutta). Sul posto è intervenuta l’Anas per constatare quanto avvenuto, ha chiuso una corsia che sarà riaperta una volta completato l’intervento per la rimozione del tir.

La strada è aperta al traffico che procede piuttosto rallentato: code a partire dalla discesa dopo la curva all’altezza del centro commerciale I Fenicotteri.

