Ersu, in cantiere a Cagliari una navetta che collegherà Campus e mensa di via PremudaIl presidente Marco Meloni: «Un progetto sperimentale in collaborazione con Ctm»
Spostarsi tra le sedi dell’Ersu sarà più semplice: una navetta serale collegherà Campus e mensa di via Premuda, con fermate intermedie per tutti gli studenti.
A presentarla è Marco Meloni, neo presidente dell’Ersu, che spiega come l’iniziativa rientri nel nuovo piano dell’ente: «Il progetto prevede una nuova voce di bilancio dedicata a una navetta, in collaborazione con il CTM, per collegare i principali poli di attrazione del diritto allo studio».
Le prime fermate interesseranno la mensa di via Premuda e il Campus universitario di viale La Plaia, «ma saranno previste anche fermate intermedie a servizio di tutti gli studenti, non solo di quelli residenti nel campus», aggiunge Meloni.
L’ente punta così a rafforzare il collegamento tra le diverse sedi e a semplificare gli spostamenti quotidiani degli studenti, rispondendo a una necessità concreta e sentita. «Speriamo di far partire il servizio in primavera, dopo l’approvazione del bilancio e la conclusione degli accordi – conclude il presidente –. All’inizio sarà una navetta serale, ma l’idea è che possa diventare la base per futuri ampliamenti».