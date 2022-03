Un 55enne, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Cagliari dai "Falchi" della Squadra Mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l'abitazione dell'uomo, già conosciuto poiché responsabile di episodi analoghi in passato. Nel pomeriggio di ieri la perquisizione personale, estesa anche all'appartamento di residenza, ha permesso di scoprire, occultati in un contenitore in plastica, 4 grammi circa di eroina, 2 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana.

Sequestrati anche 160 euro in contanti, ritenuti provento delle cessioni di droga, e l'occorrente per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata