Un elicottero a bassa quota e le motovedette davanti al porticciolo di Marina Piccola: il fumogeno segnala la presenza di un naufrago e in pochi istanti i soccorritori della Capitaneria lo recuperano, portandolo in salvo. Nello scenario del Poetto di Cagliari si è svolta stamattina la giornata della Guardia Costiera in occasione del 159esimo anniversario del corpo della Capitaneria di porto.

Oltre all'esercitazione con il recupero dei naufraghi, da parte dei militari della Guardia Costiera di Cagliari, sono entrati in azione i cani di salvataggio della scuola italiana: insieme al loro accompagnatore hanno raggiunto nelle persone che rischiavano di affogare, riportandole a riva. Il tutto sotto gli occhi incuriositi di tantissimi bagnanti e soprattutto dei bambini, affascinati ed entusiasti nel vedere in azione i cani che con le loro abilità e capacità (come quella di percepire le correnti marine) salvano vite umane.

E nella prima parte della passeggiata di Marina Piccola, in una giornata con tantissimi bagnanti, i militari della Capitaneria hanno dispensato consigli sulle imbarcazioni, sulle patenti nautiche, sui bollini blu.

«Il mare può essere insidioso. Bisogna dunque rispettare poche ma indispensabili regole per non correre rischi e per evitare di incorrere in sanzioni quando si è alla guida di un'imbarcazione», ha evidenziato il comandante della Guardia Costiera di Cagliari, Giovanni Stella.

I dati di questi primi sei mesi parlano di 13 persone decedute (la Capitaneria cagliaritana ha competenza nel tratto di costa da Arbatax a Bosa, passando per Cagliari) rispetto alle 7 dello stesso periodo dell'anno scorso e delle 6 del 2022. In calo i soccorsi: 48 (nel 2023 erano 62, mentre nel 2022 sono stati 66). 50 le sanzioni sul diporto: dieci in meno rispetto al 2023, mentre nel 2022 sono state 51.

© Riproduzione riservata