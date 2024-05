Scrutatori cercasi a Cagliari in vista delle elezioni comunali ed europee del prossimo giugno.

«Il Comune di Cagliari – si legge in una nota diffusa dal municipio -intende, in occasione delle Consultazioni elettorali che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, acquisire le disponibilità degli elettori che, non ancora iscritti negli Albi comunali, vogliano essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo per la sostituzione di Presidenti o Scritatori di seggio elettorale.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, sul modulo messo a disposizione, esclusivamente via mail all'indirizzo: elettorale@comune.cagliari.legalmail.it entro il termine del 14 maggio 2024.

L'Ufficio Elettorale, in caso di necessità e anche nell'imminenza dell'inizio delle operazioni elettorali, provvederà a contattare coloro che avranno fatto domanda.

L'impegno richiesto è per le intere giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 giugno 2024 (fino al termine delle operazioni di scrutinio).

In caso di ballottaggio – conclude Palazzo Bacaredda -, la disponibilità è richiesta anche per le giornate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024».

