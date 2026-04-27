Doppio incidente nella notte al Poetto con due auto ribaltate. Il più grave dei due è avvenuto all’altezza dello stabilimento balneare del D’Aquila: feriti i cinque a bordo del veicolo, tra conducente e passeggeri. Sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso nei pronto soccorso del Brotzu, Policlinico e Santissima Trinità.

Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato coinvolta anche una seconda vettura, che però sarebbe fuggita subito dopo l’incidente. Qualche chilometro più avanti, in direzione Quartu, si era ribaltata poco prima un’altra auto. A bordo due ragazze, trasportate in pronto soccorso in codice giallo.

In questo caso, secondo quanto ricostruito, non risulterebbero coinvolte altre vetture. Al Poetto sono intervenute le ambulanze medicalizzate del 118 per i soccorsi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di mezzi ribaltati e la polizia locale per i rilievi.

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