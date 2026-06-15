Grande festa a Cagliari per la nuova centenaria Antonietta Camba.

Nata a Teulada il 12 giugno 1926 ma da tempo residente nel capoluogo, in viale Poetto, è lei stessa a definire la sua “una vita fronte mare”. Ma non solo: dopo aver frequentato la facoltà di Medicina, dove ha conosciuto Giovanni Fulghesu, che poi sarebbe diventato suo marito, è stata prima pediatra e poi neuropsichiatra, anche infantile, per poi dedicarsi negli ultimi 30 anni di lavoro alla psicanalisi: una vita passata quindi anche al servizio dei suoi pazienti, visto che ha esercitato la professione sino a dieci anni fa.

Due figli e quattro nipoti, la dottoressa Camba ha ricevuto gli auguri dell'amministrazione comunale di Teulada, con il sindaco Angelo Milia, e di quella di Cagliari, con Marco Benucci: «Quello della dottoressa Antonietta è una vita di dedizione e passione per una professione complessa», ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, «un esempio soprattutto se si considera che sino a qualche decennio fa erano poche le donne a essere in prima fila nel campo della medicina».

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