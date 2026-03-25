Ennesima mattinata di passione alle porte di Cagliari. Due tamponamenti sulla 131 dir nel giro di poco più di un’ora hanno paralizzato il traffico.

Nessuna conseguenza particolare per le persone coinvolte negli incidenti, danneggiati i veicoli.

Ma il traffico è andato in tilt all’uscita di Cagliari, in direzione Sestu. Il primo tamponamento è avvenuto verso le 9, il secondo verso le 10.30, e sta ancora creando lunghe code.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

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