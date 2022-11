In un mese quattro provvedimenti del Questore di Cagliari nei confronti di altrettanti uomini, responsabili di vere e proprie persecuzioni nei confronti delle ex compagne o di donne con cui non avevano alcun tipo di relazione sentimentale.

Tra questi, anche il caso di un uomo finito sotto indagine da parte degli agenti della Divisione Polizia Anticrimine per un’attività vessatoria definita “maniacale”, compiuta nei confronti di una donna – con cui non aveva rapporti amorosi – anche attraverso l’utilizzo dei social network.

Nelle ultime settimane gli agenti della Questura hanno anche condotto controlli specifici per verificare il rispetto degli arresti domiciliari da parte di sette persone, notificando anche 5 avvisi orali a carico di soggetti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona ed il patrimonio nonché per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

