Una domenica di fuoco in Sardegna, con ben 19 incendi scoppiati sul territorio regionale, sei dei quali abbastanza vasti da richiedere l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

In tarda mattinata un elicottero proveniente dalla base di Fenosu è intervenuto in agro di Gonnosnò, località Corte Baccas. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per quasi tre ore, dirette dalla stazione di Ales, hanno partecipato anche il gruppo Gauf di Oristano e tre squadre Forestas. In fumo 14 ettari di seminativi.

Poco prima delle 13 in agro di Ittiri sono intervenuti ben tre alicotteri del Corpo Forestale oltre a un Canadari da Ciampino. L’incendio ha bruciato diversi ettari di macchia mediterranea, solo alle 15.30 è stato domato.

Un elicottero della base di Fenosu è intervenuto anche a Usellus, località Nuraghe Pinna, dove è andato in fumo un ettaro di uliveti e le fiamme sono state domate in poco tempo.

Un ettaro a fuoco anche a Siliqua, dove l’incendio è stato domato da volontari, Vigili del fuoco e un elicottero del Corpo Forestale in poco più di mezz’ora.

Infine, nel pomeriggio è toccato e San Giovanni Suergiu e Serramanna, dove sono andati in fumo rispettivamente due ettari di cisteti e macchia e un ettaro di pascolativi.

