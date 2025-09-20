Diego Lai di Sestu scomparso a Cagliari: «Aiutateci a ritrovarlo»I familiari del quarantunenne: era a un funerale, è andato via con la sua Ford Puma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha partecipato al funerale del padre di un amico, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Cagliari. Dalla fine della funzione – ieri, venerdì 19 settembre alle 16 – non si hanno più notizie di Diego Lai, 41 anni, di Sestu: si è allontanato dal gruppo di amici e ha fatto perdere le sue tracce.
Ora i familiari lanciano un appello con una richiesta di aiuto: «Aiutateci a ritrovarlo».
Al momento della scomparsa Diego Lai indossava pantaloni neri e camicia blu. Si è allontanato a bordo della sua Ford Puma azzurra targata GS 269 GV.
Nella foto sotto tutti i contatti per eventuali segnalazioni.
(Unioneonline/E.Fr.)