Salpa domani da Cagliari il progetto “Diabete in navigazione: come la tecnologia può aiutare”. Una sfida per dimostrare come, nonostante la malattia e grazie all’ausilio delle nuove e moderne tecnologie e opportunità di cura, sia possibile condurre una vita senza grosse complicazioni, anche in situazioni “complicate” come, appunto, a bordo, di un’imbarcazione.

Un programma proposto dalle associazioni Diabete Zero ODV e JANASDIA, che da aprile hanno avviato con Nave Italia, il brigantino a vela più grande del mondo partito dal porto di La Spezia, l’annuale campagna di solidarietà promossa dalla Fondazione Tender to Nave Italia.

Il progetto prevede una collaborazione d'eccezione con il team Luna Rossa Prada Pirelli, il challenger italiano alla 37esima America’s Cup, che per l'occasione aprirà le porte della sua base logistica cagliaritana agli imbarcati per una visita guidata e salirà a bordo del brigantino, durante la settimana di navigazione, per realizzare insieme all'equipaggio della Marina Militare un laboratorio marinaresco.

Dopo un’attenta selezione, terminata a dicembre 2022, che ha visto il comitato scientifico della Fondazione Tender to Nave Italia impegnato nell’analizzare le domande di circa 50 associazioni, sono stati individuati i 23 equipaggi straordinari, tra associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e anche dal Sudafrica, che navigheranno a bordo di Nave Italia nel corso della campagna insieme all’equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, per sperimentare come il metodo Nave Italia influisca positivamente sul benessere di chi vive un disagio o una disabilità.

LA SFIDA – Dall’11 al 15 luglio a bordo di Nave Italia un gruppo di diabetici tipo 1 insulino dipendenti, eterogeneo per sesso, età e provenienza geografica, guidato da un team medico, dovrà affrontare la sfida di conciliare le tempistiche imposte dalla malattia con quelle della vita di bordo. Ciò permetterà di valutare la capacità di adattamento e di utilizzo delle tecnologie avanzate per abituare il paziente a gestire la malattia anche lontano da strutture mediche di supporto, cercando di ridurre gli ostacoli che si frappongono alla già complessa malattia del diabete.

Per cinque giorni i partecipanti veleggeranno sul mare della Sardegna, impegnandosi a non “abbandonare” la nave, con l’obiettivo di imparare a gestire la patologia anche in una situazione problematica scandita dalle numerose attività di bordo. A supportarli sarà un team specialistico, costituito dal dottor Giancarlo Tonolo - Direttore dell’Unità operativa di Diabetologia della Asl Gallura e responsabile del progetto - e altri professionisti, presenti sia a bordo che, in collegamento telematico, dalla terraferma.

«Insieme alle équipe impegnate valuteremo le capacità di adattamento in una condizione diversa da quella di tutti i giorni, lontano dalle strutture sanitarie e dalle farmacie, coadiuvati dalla telemedicina grazie al collegamento con operatori in grado di supportare i pazienti da terra – spiega il dottor Tonolo. - Deve cominciare a passare il messaggio che il diabete non è una malattia che limita le possibilità lavorative o ricreative: le insuline moderne riducono drasticamente gli episodi di ipoglicemia e oggi possediamo device che garantiscono una somministrazione “intelligente”, permettendo al paziente di dedicarsi ad attività un tempo proibite».

«All’inizio non sarà semplice – prosegue ancora Toniolo – ma l’obiettivo di questo progetto è proprio quello di imparare a fronteggiare gli imprevisti e districarsi fuori dalle routine. Il mare è un ottimo elemento di paragone con il nostro corpo, bisogna imparare a conoscerlo e abituarsi a fronteggiare gli eventi esterni come il cambio di vento o le correnti, proprio come accade nella vita dei pazienti che devono affrontare una variazione della glicemia».

Per coloro che parteciperanno al progetto è prevista anche una fase di training: nelle settimane che precedono la partenza verranno svolti incontri individuali e di gruppo sull’alimentazione, con particolare attenzione alla gestione di situazioni anomale in cui, per varie ragioni, non è possibile assumere i pasti regolarmente, condizioni frequenti nella vita di bordo. Ogni giorno verranno effettuati briefing tra i pazienti e i diabetologi finalizzati a rendere i partecipanti più consci di come il sistema opera con loro per raggiungere l’obiettivo di un buon compenso metabolico, conciliabile con qualsiasi tipo di attività, senza paura delle complicanze croniche o dell’ipoglicemia. I dati saranno trasmessi all’equipe di terra.

