Altri tre appartenenti al gruppo ultrà "Sconvolts 1987" sono stati denunciati dalla Digos per aver violato l'art. 6 comma 6 della legge sul divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e questo in quanto destinatari di Daspo tuttora in corso di validità.

I tre ultrà locali (di 42, 37 e 23 anni) sono infatti stati notati dagli agenti nel corso della manifestazione "No Green Pass" svoltasi in città lo scorso 16 ottobre mentre si trovavano in un bar del centro in compagnia di un gruppo di tifosi della Sampdoria, presenti in città perché il giorno successivo si sarebbe disputata la partita tra il Cagliari Calcio e la squadra doriana.

Ieri un altro appartenente al gruppo degli “Sconvolts1987” era stato denunciato in quanto, pur destinatario di Daspo, si era recato alla finale degli Europei 2020 di Wembley come testimoniato da un video diffuso sui social.

