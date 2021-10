L’ordinanza di applicazione provvisoria della libertà vigilata emessa dal tribunale di Cagliari gli è stata notificata all’ospedale Santissima Trinità dai carabinieri del Radiomobile. Il destinatario è un 52enne domiciliato in via Dante che si è reso responsabile dei reati di tentato incendio doloso, getto pericoloso di cose, danneggiamenti vari, così come documentato nei mesi trascorsi dai militari dell'Arma intervenuti a più riprese per gestire le situazioni.

L’uomo rimarrà in ospedale fino al termine della degenza, poi verrà trasferito in una struttura residenziale di Ghilarza, come disposto dall’autorità giudiziaria. A subire i suoi comportamenti sono stati i vicini di casa.

