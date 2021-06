File, lunghe colonne d’auto, di bus e pullman. Traffico impazzito intorno a piazza Matteotti: tra le stazioni dell’Arst e delle Ferrovie, è caos.

Anche oggi, per via dei lavori di costruzione della nuova linea 3 della metropolitana leggera, dalle 8 del mattino alle 9,30 si sono avuti vari ingorghi. Da viale Colombo a piazza Matteotti è stato davvero difficile procedere.

Anche la nuova segnaletica che indica le modifiche della viabilità ha ancora necessità di essere fatta propria dalle migliaia di automobilisti (cagliaritani ma anche pendolari) che all’ora di punta si ritrovano in questa zona della città.

I vigili urbani sono al lavoro per tentare di agevolare la circolazione, ma l’apertura dei cantieri e la rivoluzione della viabilità stanno inevitabilmente provocando un vero inferno.

Il caso si è ripetuto tra le tredici e le quattordici e trenta. Sarà così anche questa sera. Esattamente come si sta verificando dal giorno in cui sono iniziati gli interventi per la realizzazione del capolinea della metro e della linea che collegherà via Roma a piazza Repubblica.

