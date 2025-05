Un messaggio di ringraziamento «per tutto il personale del Pronto Soccorso e tutto il personale medico sanitario dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari». Lo invia una paziente, che preferisce restare anonima, grata ai sanitari «per le amorevoli cure prestatami, per la loro grande professionalità, empatia e capacità di ascolto».

«La loro presenza – scrive – per me è stata fondamentale per superare un momento critico a seguito di un'aggressione. Ringrazio tanto tutti di vero cuore per avermi aiutata, accolta con tanta umanità e per non avermi fatto sentire sola di fronte ad un grande momento di difficoltà».

«Grazie – continua – per avermi dato fiducia e la speranza di superare i miei problemi oltre alle cure prestatami. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare oggi in ospedale persone così speciali, medici e paramedici dall'accettazione al triage e alle sale interne. Grazie inoltre a tutti i pazienti con me in sala d'attesa che nonostante i loro dolori hanno avuto un occhio di riguardo anche per me con i loro sorrisi, la loro consolazione, i loro fazzoletti e i loro consigli. Vere e proprie carezze per l'anima».

