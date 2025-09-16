La crociera sarebbe salpata lo scorso giugno dalla Germania con un’allerta sanitaria dovuta al rischio di gastroenterite che si stava registrando a bordo da tempo, tanto che la stessa compagnia di navigazione avrebbe affisso un cartello in ogni cabina con l’avviso di quanto stava accadendo.

Una segnalazione che, però, non ha risparmiato ad alcuni turisti cagliaritani in viaggio nei Mari del Nord di contrarre il “Noravirus”, assieme a quasi un terzo degli imbarcati, tanto da rendersi necessario l’accesso al centro medico della nave e restare confinati in stanza per una parte dei viaggio.

Ora, a causa di quella vacanza rovinata, un gruppo di turisti sardi – difesi dall’avvocato Emanuele Pizzoccheri e Federica Sanna – si è rivolto al Tribunale per chiedere il risarcimento.

Francesco Pinna

