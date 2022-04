Ennesima manifestazione degli ambulanti cagliaritani. Una delegazione di commercianti delle sagre si è riversata stamani davanti al comune di Cagliari per chiedere notizie del bando di ristoro per lo stop alle attività legato alla pandemia.

Un bando, spiega Mauro Zedda a nome dei colleghi, che “risale a novembre”, ma “non abbiamo notizia dell’arrivo dei fondi che per noi sono vitali, dal momento che non abbiamo potuto lavorare”.

I potenziali destinatari sono un centinaio, le cifre variano dai 2mila ai 5mila euro a commerciante. “Dalle prime informazioni raccolte – continua Zedda – ci sono degli intoppi burocratici che non comprendiamo. Ma la nostra posizione è chiara: se quei fondi sono stati stanziati è giusto che siano distribuiti a chi per tanto tempo, a causa del Covid, non ha potuto lavorare e non ha incassato un euro”.

