Anche il reparto di Chirurgia dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari ospiterà pazienti positivi al Covid-19.

È quanto si apprende a seguito di un incontro tra il direttore di presidio e il direttore generale della Asl di Cagliari.

Questo comporterà lo spostamento, come già fatto in precedenza, sia di Urologia che Chirurgia, in Otorino.

I reparti Covid ad oggi sono sei all'ospedale SS. Trinità (compresa una terapia intensiva) e quattro, compresa l'intensiva, all'ospedale Binaghi.

