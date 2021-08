Sono ancora in peggioramento i dati della pandemia da Covid-19 in Sardegna nella settimana 18-24 agosto. È quanto si evince dal consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe.

I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti nell’Isola sono 483, con incidenza pari o superiore a 50 casi Covid per 100.000 abitanti in tutte le province. Cagliari, in particolare, sfonda il tetto dei 200 casi con 239 per 100mila abitanti, seguita dal Sud Sardegna con 167. Al di sotto della soglia dei 150 casi ci sono, invece, Oristano con 99, Nuoro con 97 e Sassari con 83.

Il monitoraggio evidenzia, tuttavia, una diminuzione dei nuovi casi (-3,8%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica, fermi al 14%, mentre in terapia intensiva la percentuale è di un punto sopra la soglia critica e si attesta dunque all’11%.

IN ITALIA – A livello nazionale, lieve aumento dei nuovi casi (+4,3%) nel periodo 18-24 agosto rispetto alla settimana precedente, con i pazienti ricoverati in area medica che continuano a salire (+16,2%) e anche nelle terapie intensive (+19,1%). In aumento i decessi: 345 negli ultimi 7 giorni, con una media di 49 al giorno rispetto ai 34 della settimana precedente. Sono 13 le Province con oltre 150 casi per 100.000 abitanti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata