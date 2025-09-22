Manifestazione per la Palestina, con oltre cinquemila partecipanti che sfilano da piazza del Carmine a via Roma e un camion fermo in mezzo alla strada.

Sono le cause della paralisi del traffico questa mattina in centro a Cagliari, nella zona del porto.

Il passaggio del corteo in via Sassari ha provocato pesanti disagi agli automobilisti in ingresso dalla Statale 195 e, comunque, dall’area occidentale dell’hinterland.

Ma se i problemi erano da mettere nel conto, visto che la manifestazione (per una buona causa) era stata ampiamente preannunciata, meno accettabile agli occhi di chi era alla guida – degli altri mezzi e di quello direttamente interessato – è il tappo causato da un camion in panne: una combinazione di elementi che ha trasformato, anche oggi, Cagliari in città impraticabile per chi si deve spostare.

