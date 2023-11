È stato inaugurato oggi a Cagliari lo “Sportello Amico” contro la violenza sulle donne. Sarà operativo nel centro commerciale “I Fenicotteri” l’ultimo sabato di ogni mese dalle 9 alle 12.

Taglio del nastro alla presenza della testimonial dello sportello, la velocista azzurra Dalia Kaddari, con l'assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Consiliare Pari Opportunità.

Presente alla cerimonia anche la presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi: «L'evento si inserisce tra quelli di “Feminas – Cagliari contro la violenza” e abbiamo deciso di sostenerlo perché è fondamentale dare ascolto e dare voce a chi si trova in queste condizioni di difficoltà, per colpa di altre persone. Abbiamo l'obbligo di accogliere chi vive questi momenti delicati e farlo in uno sportello “fisico”, con un contatto umano tra chi si rivolge a questo servizio e gli operatori presenti, è un valore aggiunto che si rivela particolarmente utile. In più, questo è un modo per rivisitare il centro commerciale che diventa non solo un luogo dedicato agli acquisti ma anche un posto per intercettare esigenze diverse dei fruitori. In un approccio e una utilità che si allargano all'aspetto sociale, all'inclusione e alla sensibilità nel dare ascolto a chiunque ne abbia bisogno».

