Dodici milioni di risparmio per la Regione dalla nuova continuità territoriale. Lo ha detto il presidente di Volotea, Carlos Munoz, questa mattina all'aeroporto di Cagliari-Elmas, parlando dell'aggiudicazione del nuovo bando.

"Sarebbe bello - ha suggerito sorridendo - destinare queste cifre 'risparmiate' al Montiferru. Ma questo - ha detto rivolto agli assessori regionali Chessa e Todde - dove deciderlo voi".

Il ribasso? "Pensiamo di non aver fatto nessun miracolo - ha detto - la struttura dell'azienda consente di fare questi prezzi senza perdere in efficienza. Abbiamo affrontato in questo modo anche tutti problemi legati al Covid".

L’OFFERTA – Scendendo nel dettaglio, sono settemilaquattrocentonovanta i voli in programma per il 2021, 3.500 in più rispetto al 2020. Da gennaio a ottobre sono 900mila posti messi in vendita, + 52% rispetto all'anno scorso.

"Abbiamo fatto tutto - ha detto Munoz - dal mercoledì al venerdì: per noi è stato una specie di sbarco in Normandia. Ma ci interessava essere affidabili dal primo giorno. E siamo soddisfatti visto che per la puntualità siamo al 96/97%. Ci teniamo alla Sardegna: stiamo adattandoci anche a questo settore della continuità”.

“Abbiamo rilevato che ci sono nuove esigenze – ha poi proseguito – e stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi e le difficoltà perché vogliamo fare bene in questo settore. Con o senza continuità siamo pronti a investire in Sardegna. Stimiamo di impiegare a livello regionale circa 200 persone nelle nostre tre basi operative. Ci auguriamo di poter presto annunciare nuovi importanti investimenti".

Con riferimento ai prezzi "abbiamo le tariffe della continuità - ha precisato la country manager Valeria Rebasti - con 39 e 47 euro tasse escluse. Ma abbiamo biglietti in vendita anche a quei prezzi tasse incluse". FESTIVITÀ E VOLI – L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde ha poi annunciato l'accordo con la compagnia per aumentare i voli a seconda delle richieste dei passeggeri, soprattutto in occasione delle festività.

"Siamo in costante contatto con la compagnia - ha spiegato Todde - e monitoriamo il traffico con la possibilità di offrire voli supplementari sin dall'imminente ponte di novembre. Naturalmente questo vale anche per l'Immacolata e a maggior ragione per le vacanze natalizie".

NUOVO BANDO E SERVIZI – Barelle a bordo, cani oltre gli otto chili e minori non accompagnati in volo. Saranno i punti chiave del nuovo bando della continuità territoriale da e per i tre scali della Sardegna che sta per essere emanato dalla Giunta regionale. Lo ha anticipato l'assessore Giorgio Todde rispondendo alle polemiche sui costi sostenuti soprattutto per problemi legati alla salute dai passeggeri sardi.

I nuovi servizi saranno inseriti nel bando o come obblighi o come premialità. "Nessun bando li ha mai previsti prima - ha detto Todde - noi stiamo valutando come inserirli".

Anche Volotea è pronta ad andare incontro alle esigenze dei passeggeri sardi,come precisato dalla country manager Valeria Rebasti . "Stiamo affrontando - ha spiegato - il tema dei bambini non accompagnati, del trasporto dei radio farmaci, delle barelle e della apertura più estesa del call center. Bisogna considerare che sono servizi che richiedono training e costi aggiuntivi e quindi stiamo facendo delle valutazioni. Alcuni servizi partiranno entro l'inizio dell'anno".

